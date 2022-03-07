До полонених ставляться добре, розуміючи, що вони люди підневільні, – Геращенко

Радник голови МВС Антон Геращенко вважає, що у полон потрапляють ті російські солдати, яких ввели в оману їхні командири. Наразі кількість полонених окупантів наближається до 2 тисяч.

Про це Геращенко повідомив в інтерв'ю. Він зазначив, що полонені кажуть, що їм нічого не повідомили про те, що вони воюватимуть з Україною.

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Полонені стверджують, що їхали "на навчання"

Російські солдати були абсолютно демотивовані, їх обдурили, підняли вночі 24-го по тривозі і сказали, що йдуть навчання. І далі головні машини пройшли через кордон. Найчастіше вони їхали в БТР та машинах, навіть не розуміючи, що вже вторглися на територію незалежної країни,

– сказав радник голови МВС.

Вже вранці 24-го лютого, коли по них почали стріляти, багато російських окупантів просто розбігались лісами та полями, вже після цього їх і брали в полон.

Точний облік полонених зараз налагоджується

Геращенко зауважив, що точний облік полонених зараз налагоджується. Проте відомо, що їхня кількість наближається до 2 тисяч. Радник голови МВС каже, що до них ставляться добре, адже далі їх використовуватимуть як обмінний фонд — для обміну на наших полонених, які потрапили до росіян.

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