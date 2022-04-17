До постраждалих від війни регіонів спрямують 10 мільйонів продуктових наборів, – Свириденко

У регіони, які постраждали від військової агресії держави-терориста Росії, вже надходять продуктові набори. Їхня загальна кількість має сягнути 10 мільйонів.

На реалізацію цієї програми виділено 5 мільярдів гривень. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Кожен з продуктових наборів містить запас продуктів тривалого зберігання, якого одній людині має вистачити на місяць проживання. Над реалізацією програми за участю Координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань, за даними міністерки, працюють 24 обласні військово-цивільні адміністрації та військово-цивільна адміністрація Києва.



Що є у продуктовому наборі / Інфографіка Мінекономіки

Свириденко зазначила, що зусиллями штабу вдалося налагодити безперервне постачання гуманітарних вантажів через західний кордон.

Передусім у складі гуманітарної допомоги надходять:

продукти;

одяг;

взуття;

лікарські засоби;

товари медичного призначення;

засоби гігієни.

"Силами президента, ОП та уряду ведеться постійний діалог з міжнародними організаціями, урядами, іноземними посадовцями, які отримують від нас перелік найбільш гострих потреб та навзаєм спрямовують гуманітарну допомогу", – зазначила міністерка. До постачання гумдопомоги до постраждалих регіонів долучені, зокрема, Укрзалізниця та Укрпошта.



Детальніше про програму / Інфографіка Мінекономіки

Також, за словами Свириденко, Гуманітарний штаб створює торговим мережам належні умови для торгівлі необхідними товарами навіть у найвіддаленіших населених пунктах. Для забезпечення рітейлерів обіговими коштами Мінекономіки розширило кредитну програму "5 – 7 – 9%", нагадала міністерка.

Швидкі та злагоджені дії дозволяють вчасно реагувати на гуманітарні загрози в регіонах і гарантують продовольчу безпеку для мільйонів українців,

– наголосила Свириденко.

Раніше посадовиця повідомила про створений Мінекономіки спеціальний чатбот, за допомогою якого українці можуть отримати інформацію про особливості функціонування трудового законодавства в умовах воєнного стану.