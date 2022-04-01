До повної блокади Ізюма окупантами призвели дії місцевих зрадників і кількісна перевага ворога

До повної блокади Ізюма окупантами призвели дії місцевих зрадників. Крім того, на користь ворогу зіграла його кількісна перевага.

Разом з тим битва за місто триває. Про це повідомив начальник відділу міської ради Ізюма Максим Стрельник на своїй сторінці у фейсбуці.

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Ситуація в Ізюмі

За словами Максима Стрельника, 26 березня місцеві зрадники провели російських окупантів на південну частину міста. Це призвело до повної блокади шляху доставки гуманітарної допомоги в Ізюм і неможливості евакуювати мешканців населеного пункту.

Окрім того, за словами посадовця, ворог скористався цією ситуацією і почав захоплювати Ізюм. Враховуючи таку загрозу, ЗСУ здійснювали військові заходи з деблокування міста, про які не можна було публічно повідомляти.

На жаль, кількісна перевага російських окупантів і віроломство місцевих зрадників все ж призвели до встановлення 1 квітня тимчасового контролю ворога над Ізюмом,

– пояснив Стрельник.

Разом з тим начальник відділу міськради Ізюма наголосив, що битва за місто ще не завершена, і українська армія невдовзі обов'язково визволить місто від окупантів та врятує ізюмчан, які потрапили у пастку через підлість зрадників і агресію росіян.

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