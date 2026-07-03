Росія розпочала операцію проти Польщі

Чим більше я спостерігаю за розвитком ситуації в Польщі, тим більше доходжу висновку, що все це є російська когнітивна операція, яка передує операції кінетичній. Про це пише Валерій Пекар.

Ще на початку 2024 року я писав, що росіяни будуть розхитувати й розколювати польське суспільство (хоча справжньою ціллю є Берлін та Брюссель), але тоді я не мав гадки, якої форми це набуде.

Самовбивчий характер процесів у Польщі, які ми спостерігаємо (аж до побажань поразки Україні), витікає з традиційних польських уявлень. Однак запустити цей процес можна було зовні або вчасно побачити й роздмухати.

Щоб керувати поведінкою людей, вам не треба платити їм гроші, достатньо знати їхні слабкості та тригерні точки. А ця школа в КДБ вдосконалювалася майже століття. Якщо ти маєш хибне уявлення про причинно-наслідкові зв'язки, тобою керувати нескладно.

"Світом править не таємна ложа, а явна лажа", – казав старий Хай Тао. А після цього він додавав: "Але якщо у тебе постійно явна лажа, то знайдеться таємна ложа, що захоче цим скористатися".