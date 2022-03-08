До штурму Києва Росія планує долучити найбільш боєздатні частини, зокрема "кадирівців"

Російські загарбники не полишають спроб захопити Київ. Для ворога українська столиця – ціль номер один.

Протягом доби, 7 березня, противником здійснювалось перегрупування для організації штурму міста. Про це повідомили у Генерального штабу Збройних сил України.

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Зазначається, що до атаки на Київ окупанти планують долучити найбільш боєздатні частини та підрозділи зі складу:

спеціального полку Росгвардії імені Рамзана Кадирова (Грозний);

27 загону СпП "Кузбасс" (Кемерово);

604 центру СпП "Вітязь" (Москва) Росгвардії;

приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер").

ЗСУ готові дати відсіч ворогу

Володимир Зеленський у телефонній розмові з Анджеєм Дудою розповів, що під Києвом постійно скупчуються російські війська та техніка. Але не видно ні ентузіазму, ні готовності до штурму.

Водночас, за словами президента, Збройні сили України ж, навпаки, готові до бою та мають велику мотивацію, щоб дати відсіч ворогу. Бійці Інтернаціонального легіону вже захищають столицю.

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