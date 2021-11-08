До суду скерували ще один обвинувальний акт щодо ексголови КСУ Тупицького

Офіс генпрокурора скерував до суду ще одне обвинувачення проти колишнього голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Тепер його звинувачують у незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи.

Напередодні ДБР завершила досудове розслідування у цій справі. Підписом Тупицького в грудні 2020 року незаконно затвердили понад 200 платіжних доручень.

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Деталі досудового розслідування

За даними слідства, після відсторонення з посади голови Конституційного Суду Олександр Тупицький передав свій особистий електронний ключ головній бухгалтерці. Посадовиця з його допомогою незаконно підписала 207 платіжних доручень: винагороди, премії, матеріальні допомоги та надбавки членам Секретаріату КСУ.

Несанкціоновані втручання в роботу автоматизованої системи відбувалися навіть тоді, коли Тупицький був закордоном.

Завдяки таким махінаціям вдалося створити ілюзію того, що Олександр Тупицький продовжує працювати на посаді голови КСУ попри своє відсторонення з посади.

Інші кримінальні справи проти Тупицького

На початку 2021 року ексголові Конституційного Суду Олександру Тупицькому вручили підозру про надання неправдивих свідчень та підкуп свідка у справі про махінації з активами Зуївського енергомеханічного заводу. Однак запобіжного заходу екссудді обрати не змогли через те, що він так і не з'явився на засідання.

Також проти ексголови КСУ відкрили справу про неправдиве декларування, оскільки Тупицький приховав інформацію про земельні ділянки в окупованому Криму. Однак Голосіївський районний суд закрив цю справу.

У березні 2021 року проти Тупицького порушили справу за статтею про самоуправство.

За незаконне втручання в роботу автоматизованої системи в Україні карають ув'язненням від 3 до 6 років.



Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу