До суду скерували ще один обвинувальний акт щодо ексголови КСУ Тупицького
Джерело:Офіс генпрокурора
Офіс генпрокурора скерував до суду ще одне обвинувачення проти колишнього голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Тепер його звинувачують у незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи.
Напередодні ДБР завершила досудове розслідування у цій справі. Підписом Тупицького в грудні 2020 року незаконно затвердили понад 200 платіжних доручень.
Зверніть увагу Верховний суд призупинив справу судді КСУ Тупицького
Деталі досудового розслідування
За даними слідства, після відсторонення з посади голови Конституційного Суду Олександр Тупицький передав свій особистий електронний ключ головній бухгалтерці. Посадовиця з його допомогою незаконно підписала 207 платіжних доручень: винагороди, премії, матеріальні допомоги та надбавки членам Секретаріату КСУ.
Несанкціоновані втручання в роботу автоматизованої системи відбувалися навіть тоді, коли Тупицький був закордоном.
Завдяки таким махінаціям вдалося створити ілюзію того, що Олександр Тупицький продовжує працювати на посаді голови КСУ попри своє відсторонення з посади.Зверніть увагу! За незаконне втручання в роботу автоматизованої системи в Україні карають ув'язненням від 3 до 6 років.
Інші кримінальні справи проти Тупицького
- На початку 2021 року ексголові Конституційного Суду Олександру Тупицькому вручили підозру про надання неправдивих свідчень та підкуп свідка у справі про махінації з активами Зуївського енергомеханічного заводу. Однак запобіжного заходу екссудді обрати не змогли через те, що він так і не з'явився на засідання.
- Також проти ексголови КСУ відкрили справу про неправдиве декларування, оскільки Тупицький приховав інформацію про земельні ділянки в окупованому Криму. Однак Голосіївський районний суд закрив цю справу.
- У березні 2021 року проти Тупицького порушили справу за статтею про самоуправство.
Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу