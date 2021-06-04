До суду скерували справу про третю спробу підкупу голови Фонду держмайна

Національне антикорупційне бюро закінчило розслідування третьої спроби підкупу голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. Обвинувальний акт вже скерували до суду.

У НАБУ зазначили, що розслідування щодо колишнього посадовця компанії "Миколаївобленерго", викритого на пропозиції та наданні хабаря голові Фонду державного майна, завершили.

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Обвинувальний акт вже у суді

3 червня прокурори САП скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт,

– заявили у НАБУ.

Дії обвинуваченого кваліфіковані за статтею про пропозицію, обіцянку або надання хабаря службовцю.

Деталі схеми зловмисника

Слідство встановило, що обвинувачений запропонував Дмитру Сенниченку 100 тисяч доларів хабаря. Він хотів, аби його призначили головою правління "Миколаївобленерго" (входить до сфери управління Фонду держмайна).

Гроші зловмисник планував передати двома частинами: 50 тисяч доларів до призначення, решту – вже опісля.

НАБУ та САП викрили його 8 грудня 2020 року під час надання першої частини хабаря. Досудове розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у вересні 2020 року за заявою голови Фонду держмайна.

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