До Сум прямує 36 автобусів для евакуації людей, – ОП

З Лохвиці до Сум вже виїхало 36 автобусів для евакуації людей. Голова місцевої ОВА підтвердив, що на 18 березня на Сумщині відкрили гуманітарні коридори.

Дмитро Живицький наголосив, що з міста Суми вже виїхали колони людей на особистому транспорті, а згодом будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

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Час прибуття автобусів в усі точки збору – з 13:00 до 14:00.

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що з Лохвиці виїхало 36 автобусів для евакуації людей з Сум.



Місця збору у Сумах

Основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (район школи №2).

Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю):

БК "Хімік"

вул. Інтернаціоналістів, біля ринку, ТЦ "Світлана"

"Більбоу" на пр. Курському

ТЦ "Мануфактура"

Голова Сумської ОВА додав, що в евакуаційні автобуси сідають жінки, діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто, бути не може.

До слова, Сумська ОВА раніше попереджала, що під час нічних нальотів на Суми російська авіація розкидала протипіхотні міни ПФМ-1 (ПФМ-1С). Мешканців просять бути обережними.

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