До танків буде 90 ящиків боєприпасів: гвардійці знайшли великий схрон зброї

Російські окупанти на Київщині залишили багато боєприпасів. Їх виявили нацгвардійці за минуло добу 9 квітня.

Вражає, що знайшли 90 ящиків боєприпасів до танків. На місці працюють фахівці відповідних служб.

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Що саме знайшли українські військові

У місті Гостомель виявили 46 штук пострілів до РПГ, боєприпаси для танку – 90 ящиків, тобто 180 штук. Також 430 штук набоїв 7,62 міліметри та одну штуку 9-міліметрового газового пістолету. Знайшли й запалювальний заряд НБЛ-34 – 11 штук і 10 одиниць пакетів дальнобійного заряду.

У місті Ірпінь виявили набої 7,62 міліметри, їх 26 штук, магазин до СВД – 1 одиниця та одну гранату РГО з запалом, а також сигнальні ракети НБЛ35 – 2 штуки.

У Бучі знайшли набої 12,7 міліметрів – 70 штук. У Макарові виявили також 130 одиниць набоїв 7,62 міліметри. В Бородянці знайшли 40 штук 9-міліметрових набоїв.

Окупанти залишили боєприпаси / Фото МВС

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