До тролінгу Кадирова підключилася й мама Ілона Маска
16 березня 2022 , 11:43
Джерело:Твітер Мей Маск
До твітерського висміювання Путіна та пропутінського пішака Рамзана Кадирова, який намагався образити Ілона Маска, долучилася мати мільярдера-іноватора.
Раніше Рамзан Кадиров запропонував приїхати Ілону на навчання до нього, щоб перетворитися "з Ілони на Ілона".
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У мережі почали висміювати реакцію Кадирова – у твітері навіть з'явилися фото "Ілони" – Маска, якого зробили дівчиною.
Мати Ілона Маска, блискуча Мей Маск, долучилася до тролінгу Кадирова – у своєму пості вона опублікувала фотошоплене фото фемінного сина та висловила йому свою підтримку.
Ти така гарна, Ілона,
– написала Мей Маск.
Тролінг Мей Маск / Скриншот з твітеру Мей Маск
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