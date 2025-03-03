До угоди про завершення війни "ще дуже й дуже далеко", – Зеленський

Зеленський зазначив, що на жаль, кінець війни в Україні ще дуже далеко. За його словами, конкретних кроків до нього не розпочато.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

До угоди про завершення війни «ще дуже й дуже далеко», і жодні реальні кроки в цьому напрямку не розпочато,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що на порядку денному наразі не стоїть питання територіальних поступок з боку України, попри окремі сигнали від партнерів, зокрема США.