До України з Греції прибув автопотяг з гуманітарним вантажем, вагою у 14 тонн
До України з Греції прибув автопотяг з гуманітарним вантажем вагою у 14 тонн.
Генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що вантаж складається з різних медикаментів, харчових продуктів, консервованої їжі та одягу.
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"Гуманітарну допомогу зібрано у Греції за сприяння консульства України в Салоніках на чолі з консулом Вадимом Саблуком, почесного консула України в Комотіні – представника Торгової промислової палати України в Греції Дмітріоса Дімітріадіса, мерії міста, а також української громади Північної Греції "Джерело", – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Він зазначив, що після розвантаження і сортування гуманітарна допомога буде направлена в район бойових дій з російським агресором.
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