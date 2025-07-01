До України прибув спецпредставник президента США Кіт Келлог

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог 14 липня прибув до України. У межах його візиту планується обговорення посилення співпраці між українською стороною та США.

А також захисту українців від російської агресії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

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Що відомо про візит Келлога до України?

Керівник Офісу Президента привітав в Україні спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога. Він зазначив, що наразі є багато тем для розмов щодо оборони, зміцнення безпеки, зброї, санкцій, захисту українців та посилення співпраці між Україною та США.

Єрмак наголосив, що Росія не хоче припиняти вогонь. Він також зазначив, що мир через силу – це принцип Дональда Трампа й Україна підтримує цей підхід.

Кіт Келлог прибув до України: відео з соцмереж Андрія Єрмака