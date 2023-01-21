Аномального тепла вже не буде: до України йде нова хвиля похолодання
Джерело:Наталка Діденко
Цьогорічна зима в Україні дивує своєю аномальною погодою. Втім, вже незабаром тепло відступить і стовпчик термометра почне знижуватися.
Коли чекати похолодань
Вже на цих вихідних температура повітря в більшості областей нашої держави стане поміркованішою та наближеною, якщо не до морозів, то хоча б повернеться на своє сезонне місце, зазначила синоптик Наталка Діденко.
Зверніть увагу Коли в Україні будуть снігопади: обнадійливий прогноз синоптиків
Вночі невеликі "мінуси" вже підморозять землю, дерева та дороги з тротуарами. Натомість вдень у більшості областей очікується +1...+5 градусів. Втім, на Півдні ще затримаються +7...+12 градусів.
Також у суботу десь повискакують +5...+7 ще й у центральних областях. Проте загальна тенденція – нормальне похолодання,
– підкреслила синоптик.
До речі, сьогодні ще дошкулятиме сильний вітер, втім, уже завтра він стихне до помірного. Окрім того, на Заході йтиме дощ з мокрим снігом.