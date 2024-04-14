Йде значне похолодання: чи вдарять заморозки наступного тижня

Перша декада квітня в Україні була аномальною теплою. Втім, далі буде зниження температури повітря.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Водночас Наталія Птуха зазначила, що в порівнянні з кліматичною нормою – саме такою має бути погода у квітні.

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До України знову йде похолодання

Якщо порівнювати з першою декадою місяця, зниження буде дійсно відчутним. Якщо на початку місяця денні максимуми були по 20 – 25, а в деяких областях навіть до +28, то надалі погода повертається до значень від +16 до +22.

Ба більше, в понеділок, 15 квітня, у більшості західних та північних областей може знизиться аж до 11 – 16 градусів.

Синоптикиня пояснила, що зниження температури спричинене зміною повітряних потоків. Вони будуть йти переважно з Північного Заходу.

Тобто дещо прохолодніша повітряна маса, плюс надходження атмосферних фронтів. Більше хмарності й не так інтенсивно буде прогріватися приземний шар повітря. Ще додадуться опади,

– розповіла Птуха.

На 17 – 18 квітня в Укргідрометцентрі прогнозують вихід циклону з Південного Заходу. Він може принести більше опадів у західних, частково в центральних та північних областях. Втім, дощі будуть короткочасні. Також можливі грози.

Така погода з дощами буде триматися найближчий тиждень – 10 днів. Однозначно можна сказати, що друга та третя декади квітня будуть прохолоднішими. Сподіваємося, що обійдемося без заморозків,

– заявила синоптикиня.

Також зазначила, що найпрохолоднішими будуть дні саме на стику другої та третьої декади квітня. Тобто на початку 20-х чисел. Тоді ще пануватиме прохолодна повітряна маса на Заході та Північному Заході України.

До слова, у найближчі три доби вночі 7 – 13 градусів. Вдень 14 квітня 18 – 23. На Півдні, Закарпатті й Прикарпатті місцями до +26.

Упродовж 15 – 16 квітня в західних, північних і Вінницькій областях зниження. На решті території підвищення температури на 3 – 5 градусів.