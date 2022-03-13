До України за 12 березня прибули майже 20 тисяч осіб, 14 тисяч – українці
13 березня 2022 , 11:16Читать новость на русском
Джерело:фейсбук ДПСУ
Попри велику кількість людей, які рятуються від агресії Росії та тікають з України, тисячі осіб приїжджають. За 12 березня прибули майже 20 тисяч людей.
Серед них українців – 14 тисяч. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
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В Україну повертаються чоловіки
Відомо, що приїхали в Україну здебільшого чоловіки. Вони повернулись, аби захищати нашу державу.
Дякуємо свідомим земляками,
– мовиться в повідомленні.
Зауважимо, що за 17 останніх днів до України повернулися майже 234 тисячі українців.
У Дежприкордонслужбі нагадали, що усі пункти пропуску на західному кордоні, окрім "Дзвінкове", працюють у цілодобовому режимі.