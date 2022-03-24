До України за добу повернулись понад 19 тисяч осіб: більшість – чоловіки

Попри війну в Україні, лише за добу додому повернулися близько 16 тисяч громадян. Більшість з них – чоловіки, які готові захищати Батьківщину від ворога.

Скільки українців виїхали за кордон

Загалом за добу кордон з Україною перетнули понад 63 тисячі осіб, зокрема виїхали понад 43 тисячі осіб. З них 28 тисяч перетнули кордон на українсько-польській ділянці.

До теми 6 годин героїчного бою: як українські прикордонники стримали ворога у перші години війни

Прикордонники наголосили, що для перетину кордону до ЄС можна обрати також пункти пропуску на межі з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Молдовою. Наразі майже на всіх напрямках відсутні черги.

Скільки українців повернулися додому

До України за минулу добу прибули понад 19 тисяч осіб. З них понад 16 тисяч – українці, переважна більшість з яких чоловіки, які готові захищати Батьківщину зі зброєю в руках.

Щиро вдячні нашим співвітчизниками! Загалом, з початку відкритої збройної агресії до України повернулися близько 386 тисяч наших співгромадян,

– повідомили в ДПСУ.

До слова, жителі Закарпаття, яких підозрюють у незаконному переміщенні українців в Угорщину, намагалися втекти від прикордонників під час затримання. Вони, при цьому, хотіли переїхати прикордонників. Деталі – читайте тут.

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