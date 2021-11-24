До Ватикану привезли 28-метрову різдвяну ялинку: святкові фото красуні

24 листопада 2021 , 05:57
Читать новость на русском

Джерело:

Aleteia

Різдвяна ялинка 2021 року прибула на площу Святого Петра у Римі. Дерево вагою у 8 тонн та майже 28 метрів заввишки доправили з Доломітових Альп.

Почали ялинку встановлювати 23 листопада. Під деревом планують показувати вертеп, присвячений, що цікаво, 200-річчю Перу.

Радимо передивитися У Києві відбулася пам'ятна хода до Дня Гідності та Свободи: щемливі фото

Велику різдвяну ялинку почали встановлювати біля Ватикану

Різдвяну ялинку на площі Святого Петра у Римі почали встановлювати 23 листопада. Дерево обрали приблизно у 28 метрів заввишки та вагою у 8 тонн.

  • У 2021 ялику обрали з Андало, невеликого села на 1000 мешканців у Доломітових Альпах Паганелла. Аби акуратно зрізати дерево, знадобилося 12 годин.
  • Тепер на площі біля Ватикану її прикрасять 600 дерев’яними кульками, створеними вручну майстрами саме з Андало.
  • Ялинка матиме й святкову ілюмінацію. Як уточнили у Ватикані, вона складатиметься з "світлодіодів із низьким енергоспоживанням".

Завершення установки разом із різдвяними декораціями планують на 10 грудня.

Як біля Ватикану встановлюють різдвяну ялинку: дивіться фото Aleteia

 

 

Зверніть увагу: Ватикан вирішив цьогоріч організувати там вертеп, створений перуанською громадою Чопкка, невеликого містечка в андському регіоні Уанкавеліка. Делегації від регіонів Перу, яке святкує своє 200-річчя, також прийме Папа Франциск – для вручення подарунків.

Також цікаво:

  • Місто перетворюється на казку – у центрі Львова встановлюють різдвяні декорації.
  • Цього ж дня й Джилл Байден показала ялинку, яку привезли у Білий дім.
Автор: Олесь Друкач