До Ватикану привезли 28-метрову різдвяну ялинку: святкові фото красуні
24 листопада 2021 , 05:57Читать новость на русском
Джерело:Aleteia
Різдвяна ялинка 2021 року прибула на площу Святого Петра у Римі. Дерево вагою у 8 тонн та майже 28 метрів заввишки доправили з Доломітових Альп.
Почали ялинку встановлювати 23 листопада. Під деревом планують показувати вертеп, присвячений, що цікаво, 200-річчю Перу.
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Велику різдвяну ялинку почали встановлювати біля Ватикану
Різдвяну ялинку на площі Святого Петра у Римі почали встановлювати 23 листопада. Дерево обрали приблизно у 28 метрів заввишки та вагою у 8 тонн.
- У 2021 ялику обрали з Андало, невеликого села на 1000 мешканців у Доломітових Альпах Паганелла. Аби акуратно зрізати дерево, знадобилося 12 годин.
- Тепер на площі біля Ватикану її прикрасять 600 дерев’яними кульками, створеними вручну майстрами саме з Андало.
- Ялинка матиме й святкову ілюмінацію. Як уточнили у Ватикані, вона складатиметься з "світлодіодів із низьким енергоспоживанням".
Завершення установки разом із різдвяними декораціями планують на 10 грудня.
Як біля Ватикану встановлюють різдвяну ялинку: дивіться фото Aleteia
Зверніть увагу: Ватикан вирішив цьогоріч організувати там вертеп, створений перуанською громадою Чопкка, невеликого містечка в андському регіоні Уанкавеліка. Делегації від регіонів Перу, яке святкує своє 200-річчя, також прийме Папа Франциск – для вручення подарунків.
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