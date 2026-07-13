До Верховної Ради надійшла заява про відставку Свириденко

До Верховної Ради України надійшла заява про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Це питання обіцяють розглянути найближчим часом.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук ввечері в понеділок, 13 липня.

Що відомо про відставку Юлії Свириденко?

Руслан Стефанчук заявив, що парламент розгляне відставку Свириденко найближчим часом – відповідно до встановленої процедури.

Вдячний Юлії Анатоліївні за роботу на чолі Уряду у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування нашої країни на шляху до Європейського Союзу,

– написав голова Верховної Ради.

Він також побажав Свириденко успіхів у подальшій діяльності.

Тим часом Укрінформ з посиланням на власні джерела повідомляє, що Верховна Рада може розглянути відставку прем'єр-міністерки вже у вівторок, 14 липня. За словами співрозмовника видання, перед відставкою Свириденко має відзвітувати за майже рік роботи на посаді.

Зазначається, що разом із прем'єр-міністеркою у відставку піде увесь уряд. Виконувати обов'язки глави уряду у цей час буде перший віцепрем'єр, колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк також оприлюднила порядок денний Верховної Ради на 14 липня. Серед іншого, там вказано розгляд питання відставки уряду.

Відставку Свириденко також прокоментував глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Дякуємо Юлії Анатоліївні за роботу на чолі уряду в найважчі часи. Впевнений, що її досвід обов'язково принесе користь державі там, де потрібне посилення,

– додав нардеп.

Арахамія додав, що у парламенті підтримують озвучені Володимиром Зеленським напрямки зміни політичної стратегії.