Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук ввечері в понеділок, 13 липня.
Що відомо про відставку Юлії Свириденко?
Руслан Стефанчук заявив, що парламент розгляне відставку Свириденко найближчим часом – відповідно до встановленої процедури.
Вдячний Юлії Анатоліївні за роботу на чолі Уряду у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування нашої країни на шляху до Європейського Союзу,
– написав голова Верховної Ради.
Він також побажав Свириденко успіхів у подальшій діяльності.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини