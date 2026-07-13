Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук ввечері в понеділок, 13 липня.

Що відомо про відставку Юлії Свириденко?

Руслан Стефанчук заявив, що парламент розгляне відставку Свириденко найближчим часом – відповідно до встановленої процедури.

Вдячний Юлії Анатоліївні за роботу на чолі Уряду у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування нашої країни на шляху до Європейського Союзу,

– написав голова Верховної Ради.

Він також побажав Свириденко успіхів у подальшій діяльності.