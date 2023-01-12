"Московський патріархат в мантіях": що відомо про новопризначених членів ВРП

Делегати ХІХ позачергового з'їзду суддів України обрали усіх 8 членів ВРП за квотою від суддівської спільноти. Усі новообрані члени ради склали присягу і будуть працювати в органі суддівського врядування найближчих 4 роки

У ЦПК вже відреагували на цю подію. Там зазначають, що єдиний позитив – розблокування роботи ВРП, але пригнічує те, кого обрали членами ради.

До теми В Україні обрали усіх членів Вищої ради правосуддя: що про них відомо

Що не так із новообраними

З-поміж восьми обраних членів ВРП до семи є чимало серйозних питань. У ЦПК з цього приводу навели низку риторичних питань:

Як ви гадаєте, чи каратимуть Бурлаков та Бокова суддів, які відвідували Росію або окупований Крим? Якщо самі це робили і не бачили в цьому нічого поганого.

Чи каратиме суддів за ухвалення рішень не на робочому місці або приховування фактів порушення ПДР пані Бондаренко, якщо сама так вчиняла?

Чи каратиме суддів пані Котелевець, яку ще у 2012 році мали звільнити за те, що при розгляді справи про ДТП не врахувала результати судекспертизи, а потім зменшила компенсації потерпілому?

Чи каратиме суддів за брехню в деклараціях пані Попікова, яка сама впродовж кількох років не вказувала жодної нерухомості?

Чи матиме питання до майнових "муток" суддів пан Сасевич, який розповідав, що дружина придбала Пассат за 35 тисяч доларів, перед тим отримавши подарунок/виграш на приблизно таку ж суму?

Чи пан Усик, який приватизував службову квартиру в Києві площею 89 квадратів (перед тим, задля створення видимості потреби в такому житлі, переписав на своїх синів власні дві квартири), звертатиме на схожі дії інших суддів?

Члени ВРП покриватимуть суддів

Як зазначають у ЦПК, всі новообрані члени ВРП, покриватимуть суддів, які вчиняють ті самі дії.

Мають зв'язки з РФ, брешуть в деклараціях, ухвалюють рішення не на робочому місці, розповідають казочки про мільйонні виграші і подарунки,

– йдеться у повідомленні.

Додають, що особливо сумно, через те, що "московський патріархат в мантіях" обирається на ключові посади тоді, коли Україна веде виснажливу війну за волю та незалежність та прагне стати членом ЄС.

Новообрані судді до ВРП / Колаж Центру протидії корупції

Варто додати, що свої повноваження Вища рада правосуддя припинила 22 лютого 2022 року. 10 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням. Позиція членів ВРП щодо того, що повноваження Етичної ради не мають конституційної основи.

Загалом Вища рада правосуддя має складатися з 21 члена. Десятьох із них обирають на з'їзді суддів України серед суддів чи суддів у відставці, по 2 члени призначають президент, Верховна Рада, з'їзд адвокатів України, всеукраїнська конференція прокурорів та з'їзд представників юридичних закладів вищої освіти і наукових установ.

В Україні обрали усіх членів ВРП: що відомо

У Києві 11 січня відбувся XIX позачерговий з'їзд українських суддів, на якому обрали 5 членів Вищої ради правосуддя. 12 січня обрали ще трьох.

Делегати з'їзду суддів обрали 8 членів: