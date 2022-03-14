До Запоріжжя приїхали перші жителі Маріуполя, які змогли самотужки евакуюватися

Українці продовжують евакуюватися з міст, які активно обстрілюють російські окупанти. До Запоріжжя прибули перші маріупольці, які виїхали на власних автівках.

Внаслідок ворожих обстрілів гинуть мирні мешканці, зокрема діти. Тому люди змушені залишати свої домівки та втікати від жахів війни.

До теми На Луганщині людей вивозили під обстрілами: окупанти порушили домовленості про припинення вогню

Перші біженці з Маріуполя вже прибули до Запоріжжя

До Запоріжжя прибули перші жителі Маріуполя, яким вдалося евакуюватися власним транспортом.

В обласному гуманітарному штабі пошукачів притулку зустрічають фахівці хабу, волонтери, представники соціальних служб, психолог,

– зазначив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Біженцям надають усю необхідну допомогу – вони отримують безпечний прихисток та їжу. За словами Старуха, він тримає цей процес під особистим контролем.

Дивіться фото з гуманітарного штабу в Запоріжжі / Фото Олександра Старуха

Варто подивитися – Проникливі історії постраждалих у війні