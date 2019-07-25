До Луценка в нової влади будуть серйозні претензії, – експерт

У нової влади до Луценка можуть бути серйозні претензії. Але наразі його постать не в пріоритеті. Щодо його наступника, то питання не в конкретній персоні.

Про це 24 каналу розповів політолог Петро Олещук.

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Луценко намагається зробити гарну міну при поганій грі. Мовляв, буквально на зльоті йому не дали завершити розпочаті процеси. Насправді, якби в Луценка було бажання, то він би й раніше працював. А це вже політичні заяви,

– зазначає Олещук.

Що відомо про ймовірне звільнення Юрія Луценка? Володимир Зеленський запропонував Луценку піти у відставку ще в день інавгурації. Луценко заявив, що за посаду не тримається, але з ГПУ не піде. 11 червня президент вніс до парламенту відповідну постанову, яку депутати не підтримали. Після завершення голосування 21 липня Володимир Зеленський сказав, що від нової Ради очікує нового генерального прокурора. Президент натякнув, що ним точно не буде Юрій Луценко. 22 липня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Юрій Луценко офіційно пішов у відпустку після парламентських виборів. Речниця не уточнила, як довго Луценко перебуватиме у відпустці.

На думку політолога, озвучена президентом Зеленським можлива кандидатура нового генпрокурора Руслана Рябошапки – не найгірша кандидатура. Питання, говорить експерт, не в тому, хто буде наступним генпрокурором. В Україні були дуже різні прокурори: професійні і не професійні. Але особливих змін не спостерігається.

Головне – яка задача буде поставлена перед наступним генпрокурором. Реформи чи імітація, як було при Порошенку і Луценку? Реальні вироки корупціонерам чи імітація результатів, як це робив Луценко? Але поки в нас немає об’єктивних даних,

– зазначає Петро Олещук.

А Луценко, вважає експерт, якийсь час відсидиться, а потім спробує повернутися в політику.

Хто такий Руслан Рябошапка? Президент Зеленський заявив, що Україні потрібен новий генпрокурор. Глава держави не виключив, що одним із претендентів може бути Руслан Рябошапка. Крутий фахівець, за його словами. Рябошапка – колишній заступник міністра юстиції Петренка, екс-член Національного агентства із запобігання корупції. В 2017 році вчинив демарш із НАЗК – звинуватив тодішню його керівницю Наталію Корчак у зволіканні з перевіркою електронних декларацій прем’єра Володимира Гройсмана та інших міністрів. Після перемоги Зеленського Рябошапку призначили заступником глави офісу президента. Він відповідає за антикорупційний і правовий блок.