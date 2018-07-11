До порятунку дітей з печери в Таїланді долучились українці: що про них відомо

10 липня успішно завершилась рятувальна операція, у якій із затопленої печери у Таїланді вдалось врятувати 12 юних футболістів та їхнього тренера.

Загалом діти пробули у печері 17 днів. Рятувальники наголошували, що 10 липня – останній день, коли критично важливо витягнути їх звідти, бо в країні очікуються дощі, які могли б повністю затопити печеру.

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Кількох дітей вдалось витягнути на поверхню 8 липня, останнім вийшов 25-річний тренер юних футболістів.

Відомо, що до пошуково-рятувальної операції у тайській печері були залучені українські спеціалісти.

Про українських дайверів, які прийшли на допомогу з перших днів, раніше повідомляв міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Тривожно спостерігаю за рятувальною операцією 12-ти юних футболістів та їх тренера в Таїланді. Важливо, що українські дайвери прийшли на допомогу з перших днів рятувальної операції. Бо немає нічого ціннішого за людське життя. pic.twitter.com/Rn7HbpOun8 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 9 липня 2018 р.

У цій операції враховуючи ротацію, взяло учать до 3 тисяч військовослужбовців, фахово підготовлених рятувальників різних спеціальностей та волонтерів з різних країн світу, окрім Таїланду.

Як пише користувач Наталка Бешта у своєму Facebook, майже з перших днів українські фахівці брали участь у пошуково-рятувальній операції разом з волонтерами з інших країн світу.

Зокрема, відомо про українських дайверів Всеволода Коробова та Максима Полежаки (він народився в Україні, але зараз є громадянином Франції). У затопленій печері вони проходили складну ділянку в декілька кілометрів, допомагаючи доставляти спеціальне обладнання та прокладаючи мотузку для дайверів по всьому маршруту.

Дайвери з України також консультували місцевих дайверів щодо проходження великих відстаней та орієнтування в умовах затоплених печер.

Ще один українець Олег Чистов працював у міжнародній групі з метою обстеження ландшафту над печерою та пошуку альтернативних каналів, за допомогою яких можна було б дістатися до місця дислокації дітей.

Українські науковці, в свою чергу, надсилали пропозиції щодо можливого швидкого та ефективного способу порятунку дітей.

Відомо, що до рятувальної операції дітей у Таїланді долучились спеціалісти з-понад 11 країн світу, серед них і відомий винахідник, співзасновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск, проте його розробка не підійшла для порятунку.