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До порятунку дітей з печери в Таїланді долучились українці: що про них відомо

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Українці долучились до порятунку дітей із затопленої печері у Таїланді
Українці долучились до порятунку дітей із затопленої печері у Таїланді / Twitter

10 липня успішно завершилась рятувальна операція, у якій із затопленої печери у Таїланді вдалось врятувати 12 юних футболістів та їхнього тренера.

Загалом діти пробули у печері 17 днів. Рятувальники наголошували, що 10 липня – останній день, коли критично важливо витягнути їх звідти, бо в країні очікуються дощі, які могли б повністю затопити печеру.

Дивіться також: Як проходила рятувальна операція дітей з печери в Таїланді: відео

Кількох дітей вдалось витягнути на поверхню 8 липня, останнім вийшов 25-річний тренер юних футболістів.

Відомо, що до пошуково-рятувальної операції у тайській печері були залучені українські спеціалісти.

Про українських дайверів, які прийшли на допомогу з перших днів, раніше повідомляв міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

У цій операції враховуючи ротацію, взяло учать до 3 тисяч військовослужбовців, фахово підготовлених рятувальників різних спеціальностей та волонтерів з різних країн світу, окрім Таїланду.

Як пише користувач Наталка Бешта у своєму Facebook, майже з перших днів українські фахівці брали участь у пошуково-рятувальній операції разом з волонтерами з інших країн світу.

Зокрема, відомо про українських дайверів Всеволода Коробова та Максима Полежаки (він народився в Україні, але зараз є громадянином Франції). У затопленій печері вони проходили складну ділянку в декілька кілометрів, допомагаючи доставляти спеціальне обладнання та прокладаючи мотузку для дайверів по всьому маршруту.

Дайвери з України також консультували місцевих дайверів щодо проходження великих відстаней та орієнтування в умовах затоплених печер.

Ще один українець Олег Чистов працював у міжнародній групі з метою обстеження ландшафту над печерою та пошуку альтернативних каналів, за допомогою яких можна було б дістатися до місця дислокації дітей.

Українські науковці, в свою чергу, надсилали пропозиції щодо можливого швидкого та ефективного способу порятунку дітей.

Відомо, що до рятувальної операції дітей у Таїланді долучились спеціалісти з-понад 11 країн світу, серед них і відомий винахідник, співзасновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск, проте його розробка не підійшла для порятунку.

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Таїланд Знай наших! Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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