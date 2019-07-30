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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      До спікера парламенту буде дві важливі вимоги, – експерт

      1377 Читать новость на русском
      Спікером і віце-спікером стануть представники "Слуги народу"
      Спікером і віце-спікером стануть представники "Слуги народу" / Прес-служба партії "Слуга народу"

      Можливе призначення спікером лідера "Слуги народу" Дмитра Разумкова, а віце-спікером представника Зеленського в парламенті – Руслана Стефанчука – очевидне і логічне. Партія, що формуватиме коаліцію, бере на себе відповідальність.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Дмитро Купира.

      Читайте також: Хто такий Дмитро Разумков: біографія потенційного спікера Ради

      За його словами, Разумков і Стефанчук допомагатимуть і підмінятимуть один одного під час засідань. Звичайно, потрібен час для адаптації. Політолог підкреслює: головним у роботі спікера є два моменти.

      Для спікера важливо, по-перше, бути неупередженим до всіх фракцій і депутатських груп. По-друге, забезпечити якісну і конструктивну роботу парламенту. Адже часто політичні сили намагаються заблокувати роботу Верховної Ради, створюють провокаційні ситуації, грають на емоціях. І, звичайно, забезпечувати законність процедур,
      – наголосив Дмитро Купира.

      Читайте також: Руслан Стефанчук – потенційний віце-спікер Верховної Ради: що про нього відомо

      Чому "Слуга народу" очолить президію Верховної Ради? Згідно результатів парламентських виборів, до Верховної Ради IX скликання проходять 5 партій:

      • "Слуга народу" лідирує із результатом 43,16%
      • "Опозиційна платформа – за життя" – 13,05%
      • ВО "Батьківщина" – 8,18%
      • "Європейська Солідарність" – 8,10%
      • "Голос" – 5,82%

      Слуга народу планує створити монобільшість у парламенті. Відповідно, претендує на посади спікера і віце-спікера. За словами новообораного народного депутата від "Слуги народу" Давида Арахамії, головні посади у Верховній Раді займуть представники "Слуги народу". Спікером найімовірніше буде глава партії Дмитро Разумков, а посаду віце-спікера займе представник Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук.

      Слуга народу
      Топ-5 майбутніх нардепів від "Слуги народу" / інфографіка 24 каналу

       

       

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      Хто такий Дмитро Разумков: біографія потенційного спікера Ради
      сьогодні
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Слуга народу Руслан Стефанчук Дмитро Разумков
      Джерело: 24 канал
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