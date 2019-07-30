До спікера парламенту буде дві важливі вимоги, – експерт

Можливе призначення спікером лідера "Слуги народу" Дмитра Разумкова, а віце-спікером представника Зеленського в парламенті – Руслана Стефанчука – очевидне і логічне. Партія, що формуватиме коаліцію, бере на себе відповідальність.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Дмитро Купира.

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За його словами, Разумков і Стефанчук допомагатимуть і підмінятимуть один одного під час засідань. Звичайно, потрібен час для адаптації. Політолог підкреслює: головним у роботі спікера є два моменти.

Для спікера важливо, по-перше, бути неупередженим до всіх фракцій і депутатських груп. По-друге, забезпечити якісну і конструктивну роботу парламенту. Адже часто політичні сили намагаються заблокувати роботу Верховної Ради, створюють провокаційні ситуації, грають на емоціях. І, звичайно, забезпечувати законність процедур,

– наголосив Дмитро Купира.

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Чому "Слуга народу" очолить президію Верховної Ради? Згідно результатів парламентських виборів, до Верховної Ради IX скликання проходять 5 партій:

"Слуга народу" лідирує із результатом 43,16%

"Опозиційна платформа – за життя" – 13,05%

ВО "Батьківщина" – 8,18%

"Європейська Солідарність" – 8,10%

"Голос" – 5,82%

Слуга народу планує створити монобільшість у парламенті. Відповідно, претендує на посади спікера і віце-спікера. За словами новообораного народного депутата від "Слуги народу" Давида Арахамії, головні посади у Верховній Раді займуть представники "Слуги народу". Спікером найімовірніше буде глава партії Дмитро Разумков, а посаду віце-спікера займе представник Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук.



Топ-5 майбутніх нардепів від "Слуги народу" / інфографіка 24 каналу