Смертельний обстріл Гуляйполя, Нікополя та удар по Одещині: як минула ніч у регіонах

Ніч та доба в Україні традиційно не обійшлася без ворожих обстрілів. Небезпека досі залишається для всіх регіонів, адже ворог безжально гатить по цивільних об'єктах.

Джерела 24 каналу в ОВА розповіли про ситуацію детальніше. Як зазвичай, є регіони, де відносно спокійно, а є ті, де повітряна тривога й небезпека є ледь не постійно.

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Відносно спокійні області

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині.

Також тихо було в:

Івано-Франківській,

Львівській,

Чернівецькій,

Хмельницькій,

Тернопільській областях.

Відносно спокійно було й на Кіровоградщині, Черкащині, Вінниччині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Обстріли на Півночі

За ніч на Чернігівщині зафіксували 3 обстріли населених пунктів у Новгород-Сіверському та Чернігівському районах. Росіяни пускали в хід кулемети, реактивні системи залпового вогню. Жертв немає, інформацію про руйнування уточнюють.

У Сумській області зранку 20 липня був мінометний обстріл Шалигинської громади. За минулу добу росіяни обстрілювали прикордонні території та населені пункти Сумської області з різних видів озброєння – близько 78 "прильотів". Обстрілювали також території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської, Есманьської територіальних громад. На щастя, минулось без втрат.

Запорізька область: вчора ввечері ворог обстріляв з "Градів" та артилерії центр міста Гуляйполе. За попередньою інформацією, є загиблі. Руйнувань зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв’язку, приватні будинки. Ліквідацією пожеж займаються рятувальники ДСНС. Інші деталі та наслідки наразі уточнюються.

Що відбувається в південних регіонах

В Одеській області вночі ворог випустив ракети з літаків Су-35. Одну ракету знищила ППО, друга влучила в покинутий склад. Рятувальники пожежу погасили, втрат нема.

У Херсоні та у передмістях було чути "прильоти" ракет. В області продовжуються пожежі через бойові дії. Критична ситуація залишається у Бериславському та Каховському районах. Стабільно тяжко жителям Нововоронцовської, Високопільської, Великоолександрівської, Калинівської, Станіславської громад.

В обласному центрі стало більше поліцейських авто. Самі окупанти заявили, що посилюють поліцейсько-адміністративний режим. Є повідомлення про те, що людей викрадають.

Дніпропетровщина та Харківщина під обстрілами

На Дніпропетровщині вночі ворог обстріляв з "Градів" Нікополь. Двоє людей загинуло, дев'ятеро отримали поранення. Шестеро з поранених перебувають у лікарні, серед них є чотири дитини. У місті вщент зруйновані 3 приватних житлових будинки, понад 10 мають пошкодження. Рятувальники продовжують розбирати завали і з'ясовувати масштаби руйнувань.

У Харківській області вночі в селищі Золочів через обстріли загорілось домогосподарство. Також вночі російські окупанти знову вдарили по Чугуєву, снаряд впав на території школи біля адмінбудівлі. Споруда отримала пошкодження, потерпілих немає.

За добу по області росіяни із артилерії обстрілювали Харківський, Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський райони. Були пожежі в житлових будинках, господарчих спорудах, на відкритих територіях.

За добу в області є двоє поранених у Харківському районі, одна людина – в Чугуївському. У місті Балаклія одна людина загинула.

Бойові дії на Донбасі

На межі Луганської та Донецької областей за добу росіяни завдали 7 ударів ракетами. Також було три мінометних обстріли, дві ворожі атаки зі ствольної артилерії та ще дві – за підтримки реактивної. Влада росії та окупаційна "адміністрація" намагаються створити ілюзію широкої громадської підтримки загарбницьких дій росії та насаджують свою ідеологію. З цією метою в Луганську на базі гуманітарного центру всеросійської політичної партії "єдина росія" відкрили "центр підтримки громадянських ініціатив".

Окупаційна "адміністрація" Сєвєродонецька розповсюджує містом рукописні оголошення про запис дітей до шкіл та садочків. Кличуть на роботу вчителів, вихователів та помічників вихователів.

На Донеччині ворог обстрілював Курахове, Торецьк, Авдіївку, Краматорськ, Соледар, Слов’янськ, Бахмут, Гірник, Залізне, Костянтинівка та села Веселе, Опитне, Новоукраїнка, Богоявленка, Південне.

Пошкодження отримали 56 об'єктів, серед яких – 20 приватних будинків, 16 – багатоквартирних.

За ніч і ранок були ракетні удари по Костянтинівці й Торецьку, артилерійський обстріл Авдіївки. Окупанти пошкодили школу, колонію, низку інфраструктурних та промислових об'єктів. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. За добу по області є 5 загиблих та 16 поранених.

росіяни продовжують обстрілювати території та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади. Вночі під обстріли потрапили об'єкти інфраструктури та житлові будинки в Березнегуватому, а також в селах Калуга та Висунськ. Уточнюють дані про постраждалих.

Генштаб про ситуацію на фронті

За даними Генштабу на ранок 20 липня, росіяни продовжують вести розвідку боєм та обстрілювати наші позиції і мирних людей. На Слов'янському напрямку ворог вів обстріли з танків та артилерії біля Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.

На Південнобузькому напрямку ворог зберігає високу інтенсивність розвідки, яку проводить безпілотними літальними апаратами. В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають три носії крилатих ракет "Калібр". Обидві сторони б'ють зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення.

Також росіяни готуються наступати далі і просуватися на Бахмут. Крім того, у планах ворога – захоплення Вуглегірської ТЕС. Саме для цього російські загарбники активізували бойові дії у цьому напрямку.

Наслідки обстрілу росіян по Нікополю: дивіться відео