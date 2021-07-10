Нікіта Добринін подарував Квітковій золотий браслет за 200 тисяч гривень
Джерело:інстаграм Нікіти Добриніна
У п'ятницю, 9 липня, блогерка-мільйонниця Даша Квіткова святкувала день народження. Дівчині виповнилося 23 роки. Чоловік Нікіта Добринін подарував їй золотий браслет від Cartier за 200 тисяч гривень!
День народження дружина героя 9 сезону "Холостяка" святкувала вагітною. З самого ранку Нікіта Добринін влаштував для неї сюрприз. Коли Даша Квіткова була в ліжку, він зайшов у спальню з рожевими кульками та подарунком від французького ювелірного дому Cartier.
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Як тільки іменинниця розгорнула пакунок, то побачила золотий браслет з колекції Juste un Clou. Його вартість на офіційному сайті становить 7,5 тисяч доларів – понад 200 тисяч гривень!
За словами Нікіти Добриніна, він розщедрився на такий дорогий подарунок, бо Даша Квіткова давно про нього мріяла. Ювелірний виріб блогерка одягла одразу й не знімала його впродовж усього дня.
Браслет Даші Квіткової / Скриншот з інстаграм-сторіс Нікіти Добриніна
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Нагадаємо, нещодавно зіркове подружжя робило масштабні покупки:
- Нікіта Добринін подарував дружині автомобіль за понад 2 мільйони гривень. Такий презент він зробив Даші Квітковій за сина, якого вона народить з дня на день;
- ще в листопаді минулого року пара придбала будинок за містом. Вони понад пів року готувалися до переїзду у власну двоповерхову оселю. Днями в маєтку завершився ремонт, який обійшовся Даші та Нікіті в суму, за яку можна було придбати 2 квартири в центрі Києва.