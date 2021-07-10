Нікіта Добринін подарував Квітковій золотий браслет за 200 тисяч гривень

У п'ятницю, 9 липня, блогерка-мільйонниця Даша Квіткова святкувала день народження. Дівчині виповнилося 23 роки. Чоловік Нікіта Добринін подарував їй золотий браслет від Cartier за 200 тисяч гривень!

День народження дружина героя 9 сезону "Холостяка" святкувала вагітною. З самого ранку Нікіта Добринін влаштував для неї сюрприз. Коли Даша Квіткова була в ліжку, він зайшов у спальню з рожевими кульками та подарунком від французького ювелірного дому Cartier.

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Як тільки іменинниця розгорнула пакунок, то побачила золотий браслет з колекції Juste un Clou. Його вартість на офіційному сайті становить 7,5 тисяч доларів – понад 200 тисяч гривень!

За словами Нікіти Добриніна, він розщедрився на такий дорогий подарунок, бо Даша Квіткова давно про нього мріяла. Ювелірний виріб блогерка одягла одразу й не знімала його впродовж усього дня.

Браслет Даші Квіткової / Скриншот з інстаграм-сторіс Нікіти Добриніна

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