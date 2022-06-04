"Доброго ранку, ми з України": нацгвардійці показали удар по позиціях росіян

Національна гвардія опублікувала відео, на якому показала удар по позиціях окупантів. Для цього наші воїни обрали оригінальну та навіть дотепну подачу.

До вибору звуку для відео наші бійці підійшли з гумором. Тому користувачі мережі можуть побачити, як нацгвардійці б'ють окупантів під саундтрек мультсеріалу "Чіп і Дейл".

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Як українські воїни б'ють по ворожих позиціях

Національна гвардія показала один із ударів по позиціях окупантів. Атака не на жарт перелякала російських загарбників.

Нацгвардійці атакують позиції окупантів: дивіться відео

Втрати окупантів на Сході

3 червня українські захисники та захисниці відбили 9 ворожих атак на Донбасі та завдали втрат окупантам. Так нашим воїнам вдалося знищити:

36 російських окупантів;

1 танк;

й артилерійську систему;

6 бойових броньованих машин;

2 спеціальні броньовані автомобілі;

3 одиниці автомобільної техніки;

1 крилату ракету;

3 безпілотники.

Втрати окупантів на Півдні

Водночас на Півдні наші воїни поцілили у ворожий склад боєприпасів. Крім того, українські захисники та захисниці знищили:

19 загарбників,

гаубицю "Мста-Б",

3 самохідні гармати "Гіацинт-С",

Інші втрати росіян уточнюють.

Ситуація на фронті

Станом на 4 червня, 101-ий день повномасштабної війни, найзапекліші бої тривають на Сході нашої держави. Російські окупанти усі свої сили зосередили на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.

У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої. На інших напрямках окупанти здійснили кілька спроб наступу та штурму, однак без успіху.

Темпи просування росіян на Донбасі знизилися через виснаження особового складу противника та низький бойовий дух окупантів.

На Півдні росіяни зосередилися на обороні вже зайнятих позицій. На Південнобузькому напрямку загарбники намагаються обстрілювати позиції українських воїнів.

У Чорному морі в готовності до застосування перебувають 3 носії крилатих ракет типу "Калібр". Варто зазначити, що учора під час вечірнього ракетного обстрілу нашої території, сили ППО збили одну ракету над Одещиною і ще 3 над Миколаївщиною.

Більше про ситуацію на фронті станом на 4 червня ви можете переглянути в карті бойових дій.

Цікаво – зведення Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті станом на 4 червня: дивіться відео