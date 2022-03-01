Доброго вечора, ми з України, – голова Миколаївської ОДА бадьоро привітав земляків

Російські загарбники продовжують намагатися захопити українські міста, зокрема Миколаїв. Однак захисники не здаються та чинять неабиякий опір окупантам.

Бойовий дух українців перебуває на дуже високому рівні. Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім розповів про ситуацію у місті.

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Кім бадьоро привітав українців

Голова Миколаївської ОДА опівночі 1 березня опублікував своє чергове звернення щодо ситуації в області.

Доброго вечора, ми з України! Це буде кожного разу, щоб ви не казали, що я української не знаю,

– пожартував посадовець.

Він розповів, що колона окупантів повернулася. Одна – розвернулася, а інша – зманеврувала та закрила Херсон в коло. За словами Кіма, 1 березня він отримає підтвердження та детально це обговорить.

"Після того, як я закликав вийти захищатися, було дуже багато дзвінків та питань, куди виходити. Я насправді думав, що блокпости та частини вже скоординувалися і всі приблизно розуміють свою ділянку для захисту. Складність в тому, що я не можу відкривати дані й показувати плани військових", – додав голова ОДА.

Однак, на думку Кіма, завтра у Миколаєві займуться внутрішнім планом тероборони, добровольців і цивільних людей. Це зроблять для того, щоб усі розуміли, де є безпечні або потенційно небезпечні ділянки та де можна бути корисним.

Дивіться звернення голови Миколаївської ОДА:

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