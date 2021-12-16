"Доброго вечора, ми з України": СБУ показала видовищне відео з тренувань
Джерело:СБУ
СБУ продемонструвала професійні навики своїх співробітників. У Службі безпеки запевнили: бійці тренуються щодня, аби кожного разу бути готовими до протистояння.
Відео з видовищними тренуваннями СБУ оприлюднила у соцмережах. У короткому дописі, який його супроводжує, – "Слава Україні!"
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На відео продемонстрували тренування у різні пори року
Доброго вечора, ми з України,
– такими словами розпочинається відео.
На кадрах – не єдине тренування: бійці СБУ покращують свої вміння як взимку, так і влітку. Різні і локації – відкрита місцевість та ліс. На відео можна спостерігати, як проводять стрільби з різних видів озброєння.
Дивіться відео тренувань підрозділів СБУ:
СБУ брала участь в навчаннях біля кордону Білорусі
Зазначимо, що лише 1 грудня співробітники СБУ взяли участь у масштабних навчаннях поблизу кордонів з Білоруссю. Проводили спеціалізовані міжвідомчі тренування на території Волині.
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Головне про навчання поблизу білоруського кордону:
- Навчання проводили у межах спецоперації Полісся.
- Силовики відпрацювали алгоритми спільних дій щодо "прориву" нелегалів до нашої держави.
- Також залучили нові технічні засоби, серед яких – безпілотники.
- Завданням СБУ було затримання диверсантів.