Росія заявила про оточення Добропілля та захоплення Мар'їного: військові відреагували

22 вересня міноборони Росії заявило, що російське угруповання "Центр" нібито оточило Добропілля та просувається на північний захід від міста. За два дні відомство опублікувало карту, щоб підтвердити оточення українських сил.

Водночас, за даними Інституту вивчення війни, окупанти брешуть. Найближча територія під контролем російських сил розташована за 10,2 кілометра від південно-східної околиці Добропілля.

Чи справді Добропілля перебуває в оточенні?

У першому корпусі НГУ "Азов" назвали заяви російського міноборони про оточення Добропілля фейковими.

Військові наголосили, що місто залишається під контролем України.

У корпусі зазначили, що оточення Добропілля було однією з цілей російського командування на осінь. Однак наразі це залишається лише планом, який російські командири видають за реальність у своїх звітах.

За даними військових, російські штурмові групи намагаються проникати в міжпозиційний простір на підступах до міста, але їх виявляють і знищують.

В "Азові" також закликали орієнтуватися на офіційні повідомлення Сил оборони та не поширювати російську дезінформацію.

Нагадаємо, раніше командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко повідомив, що Росія перекидає бронетехніку та дрони на Добропільський напрямок.

Прокопенко вважає, що пік наступальної кампанії Росії припаде на вересень. Уже в жовтні російські війська можуть перейти до спроб механізованих проривів.

Ймовірна мета окупантів – прорив у районі Добропілля та спроба охопити пояс фортець з півдня.

Окупанти брешуть і про Мар'їне

26 вересня російське міноборони заявило про захоплення села Мар'їне на Сумщині.

У 8-му корпусі ДШВ спростували заяву ворога.

Там наголосили, що російське міноборони вже не вперше звітує про нібито захоплення Мар'їного на Сумщині, хоча населений пункт увесь цей час залишається під контролем Сил оборони України.

За даними українських військових, востаннє росіяни оголошували про "звільнення" Мар'їного 19 травня 2025 року.

Тоді вони стверджували, що захопили населений пункт унаслідок "рішучих дій". Тепер у міноборони Росії пояснили нібито нове захоплення "запеклими боями".