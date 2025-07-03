Весь час обстрілювали запальними снарядами, – воїн з Білорусі пригадав найжорсткіші бої

Білоруський добровольчий корпус, який воює на боці України проти російської агресії, має керівництво, групи, які працюють у полі, групи медичної евакуації, інженерні групи. Вони намагаються закривати усі сфери самостійно, щоб не просити допомоги. Однак також мають комунікацію з іншими підрозділами, діляться досвідом.

Представник Білоруського добровольчого корпусу розповів 24 Каналу, що вони воювали майже на усіх основних напрямках. Зокрема, мовиться про Херсонський, Запорізький, Донецький, Харківський напрямки.

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"На мою думку, усі бої були досить гарячі. Наприклад, було дуже гаряче літо у 2023 році. Були складні бої. Температури додавало те, що нас весь час обстрілювали запальними снарядами", – пригадав він.

Згодом російські окупанти вистрелили із системи залпового вогню "Сонцепьок". На щастя, усі бійці Білоруського добровольчого корпусу тоді залишилися живі.

До слова, також боєць з Білорусі розповів про режим Олександра Лукашенка. Росія має значний вплив на Білорусь, підтримуючи незаконне перебування при владі самопроголошеного президента. Білоруси, які невдоволені ситуацією в країні, перебувають під постійною загрозою репресій, адже там це основний важіль тиску на населення.

Людей саджають у в'язниці. Крім того, у Білорусі є найвища міра покарання – смертна кара. Держава цим користується, здійснюючи моральний тиск на населення.