Добровольці з Грузії приїхали воювати за Україну

Російські вбивці п'ятнадцятий день повномасштабно атакують Україну. До України прибувають добровольці з Грузії, щоб чинити їм опір.

Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він опублікував відео з грузинськими військовими.

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Братчук написав, що розпочали сафарі на росіян, а грузинські добровольці сказали, куди пливти російському кораблю.

Добровольці з Грузії

Станом на 9 березня до України приїхали понад 400 добровольців з Грузії. Про це повідомив Міхеіл Саакашвілі. За його словами, більшість із чоловіків мають військовий досвід і дуже гідно воюють у складі Українських збройних сил. Крім цього, до них планують приєднатися ще сотні грузинів.

Зазначимо, що Міністерство оборони України створило спецпідрозділ "Інтернаціональний легіон оборони України". До нього увійшли добровольці з 52 країн світу. Наразі їхня кількість перевищила 20 тисяч.

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