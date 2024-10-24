Бачили жахи, які творила Росія, – командир Інтернаціонального Легіону про мотивацію бійців

У Сухопутних військах Збройних Сил України створено чотири окремі Інтернаціональні Легіони. Туди входять добровольці з різних країн світу, наприклад, у другому Легіоні представлено понад 30 національностей.

Про це 24 Каналу розповів полковник, командир 2-го Інтернаціонального Легіону Руслан Мірошниченко, додавши, що всі бійці є вмотивовані. Багато з них приєдналися одразу після початку повномасштабного вторгнення.

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Як відбувається служба в підрозділі

Російська пропаганда розповідає, що добровольці нібито приїжджають в Україну воювати тільки за гроші. Насправді це не так. Люди, яких цікавив лише заробіток, уже давно відмовились від служби. Залишаються ті, хто справді вмотивовані.

Вони побачили жахи, злочини, які творила Росія: Буча, Ірпінь, Маріуполь та інші міста. Тому не могли сидіти вдома, залишитись осторонь нашої боротьби, тож приєдналися,

– розповів Руслан Мірошниченко.

Наразі у другому Легіоні представлені бійці із Західної Європи США, Австралії, Нової Зеландії. Багато з Латинської Америки. Цікаво, що вони відверто кажуть, що приїхали воювати, бо втомилися від впливу Росії в їхніх країнах.

Другий Легіон з червня 2023 року воює на Східному напрямку – це Донецька область. Бойове хрещення підрозділ пройшов у Серебрянському лісі. Бійці, які воюють пліч-о-пліч з українцями, показали себе дуже достойно. Підрозділ зміг тримати повноцінний район оборони.

Нові добровольці досі приходять у Легіон. У ньому представлені майже всі англомовні країни світу. Потік людей великий, у всіх різний досвід. Але, звісно, бійці проходять відповідні навчальні програми, щоб воювати й перемагати.