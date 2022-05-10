"Добровольців – тисячі": скільки українців вже долучилися до відбудови зруйнованих міст

Українці активно допомагають постраждалим у війні Росії проти України. Тисячі людей разом з рятувальниками розбирали завали, а тепер вони долучилися до відбудови зруйнованих міст.

Про це 24 каналу розповів радник МВС, керівник благодійного фонду "Лазар" Ростислав Смірнов.

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Волонтер наголосив, що коли ЗСУ звільнили Київську область, то люди побачили там жахіття, які наробили росіяни. Треба була допомога з розбору завалів.

"Ми вирішили зробити невеликий набір для допомоги ДСНС. Але ми не очікували, що відповідь буде настільки велика. За 2 – 3 дні ми зібрали понад 10 тисяч заяв від добровольців", – наголосив Смірнов.

Згодом керівники проєкту сформували три батальйони – Київський, Чернігівський та Сумський.

Наразі в нас є 25 тисяч добровольців. І кількість бажаючих зараз в рази перевищує кількість, яка має роботу. Адже спочатку проходить розмінування, щоб не наражати людей на небезпеку,

– заявив керівник.

За словами Ростислава Смірнова, є дві важливі причини створення такого проєкту:

практична – допомога нашим рятувальникам та місцевим адміністраціям,

символічна – цей проєкт про те, що ми обов'язково прийдемо один одному на допомогу, люди не одні. Всі допомагають з різних регіонів України.

"Зокрема, на Чернігівщині ми вже перекриваємо дахи, заробляємо дірки, вставляємо вікна, а на Київщині – ремонтуємо школу і садочок", – додав він.

Волонтер наголошує, що приєднатися може будь-хто. В них є сайт та телеграм-канал "Добробат", куди можна написати. "Це проєкт про добровольців, про те, що ми є один в одного і обов’ язкого відбудуємо наші міста", – сказав Смірнов.

Керівник проєкту зазначив, що війна стала більше позиційною, на певних позиціях ЗСУ йдуть в контрнаступ. "Частково цьому сприяє в надана Заходом зброя. І однозначно на всій нашій території замайорить синьо-жовтий стяг", – підсумував він.

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До слова, попри повномасштабне вторгнення Росії, в Україні починають відновлювати будівництво. Директор з маркетингу ресурсу ЛУН Денис Суділковський розповів, що станом на 6 травня роботи тривають вже на 427 житлових комплексах.

За його словами, 80% поновлених будівництв перебувають у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Водночас у Київському регіоні будівництво відновилося лише на 12%.

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