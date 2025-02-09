Попри спроби дискредитації атомної енергетики, 80% українців за добудову ХАЕС, – експерт

Рівень підтримки розвитку атомної енергетики зокрема і добудови двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС зріс до 80%. Це сталося, попри всі спроби лобістів дискредитувати атомну енергетику в очах українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар експерта Сергія Лямця щодо даних соціологічного опитування групи "Рейтинг".

До теми Підтримка добудови Хмельницької АЕС серед українців зросла до понад 80%, – опитування

Що сказав Сергій Лямець про опитування щодо добудови ХАЕС

Сергій Лямець наголосив, що щодо добудови 3 та 4 енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, є дуже показова статистика. Адже 80% опитаних ставляться до цього проєкту позитивно.

Це теж щодо розповсюдженої в останні місяці пропаганди, що атомні станції не потрібні. Я вже писав, що ця критика йде, перш за все, від отримувачів "зеленого тарифу" та власне розбудовників "розподіленої генерації". Багато хто з останніх володіє потужними ЗМІ, і ці ЗМІ відверто прокачують суспільну думку у напрямку "атомна генерація не потрібна". Будьте уважні, коли бачите подібні твердження, вони далеко не завжди є об'єктивними,

– зазначив експерт.

Згідно з даними опитування, найбільше добудову енергоблоків підтримують жителі східних та південних областей – власне, люди, які мають найбільше проблем із постачанням енергії.

"Треба визнати, що агітація прибічників "розподіленої генерації" працює цілком у протилежному напрямку. Частка українців, що підтримують добудову енергоблоків АЕС – зросла з часів останнього опитування", – додав він.

За словами Лямця, весь у цивілізований світ сьогодні активно розвиває атомну енергетику.

Як відомо, енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 – на 25%. Уряд ухвалив рішення про добудову блоків у квітні 2024 року на тлі енергетичної кризи.