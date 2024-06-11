Отримувала мільйонні прибутки: доньку ексмера Полтави викрито на співпраці з окупантами
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Донька колишнього мера Полтави працювала на "виборчий штаб" партії Путіна. За свою роботу вона отримала понад 35 мільйонів російських рублів.
Співпрацювала 36-річна Наталія Веретеннікова з Росією під час російських виборів у 2022 та 2023 роках. Їй уже повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.
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Жінка отримувала мільйонні прибутки
Слідство встановило, що жінка, перебуваючи у Києві, володіла та керувала рекламним агентством у Санкт-Петербурзі. Вона брала участь в PR-кампанії путінської "Єдиної Росії".
Напередодні "єдиного дня голосування" вона дистанційно розпорядилася залучити рекламні стенди своєї фірми для поширення прокремлівської агітації,
– пишуть в Офісі генпрокурора.
Під час співпраці на виборах із російською партією колаборантка заробила 35 мільйонів російських рублів. "Частина з цих коштів у вигляді дивідендів "осідала" на її банківських рахунках в російських фінустановах", – встановило слідство.
Жінку уже затримали. Також у неї провели обшуки за місцем її проживання та в офісах. Правоохоронцям вдалося виявити комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність, які підтверджують співпрацю з пропутінською партією.
"Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави. З метою забезпечення можливої конфіскації на все її майно накладено арешт", – додають у прокуратурі.Довідково. Кримінальну справу відкрито за статтею про організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором. Санкція статті передбачає 12 років ув'язнення.
У СБУ зазначили, що арешт накладено на майно на загальну суму понад 270 млн грн. Серед заблокованих активів є 3 квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній.
Там також додали, що батько зрадниці, колишній мер Полтави Олександр Мамай, наразі засуджений за корупцію.
Слідство знайшло докази співпраці Веретеннікової з Росією / Фото СБУ
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