Не зможу повернутися у старе життя, – донька найстаршої породіллі України готується до суду

Донька найстаршої породіллі України Валентини Підвербної збирається судитися з матір'ю. Нинішня опікунка Анни Підвербної Олена Ятченко каже, що дівчинка почала нормальне життя.

Тим часом біологічна мати дитини бажає повернути її собі або ж здати до інтернату, лише аби дівчинка не жила в опікунки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ТСН.

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Анні виповнилося 14, і вона братиме участь у суді

У Валентини Підвербної дитину відібрали, але батьківських прав ще не позбавили.

Ще навесні 2023 року дівчинка у соцмережах поскаржилася на свою матір: вона нібито ображала її, пошкоджувала одяг, забороняла елементарні гігієнічні процедури та не створила нормальних санітарних умов для проживання, після чого державні служби навідалися до квартири Підвербних та забрали дитину.

Після перебування впродовж деякого часу у реабілітаційному центрі, в Анни з'явилася офіційна опікунка.

Дівчинка проживає у Чернігові, їй нещодавно виповнилося 14 років. Вона вперше в житті відсвяткувала свій день народження з подругами та красивим тортом.

Незабаром суд вкотре буде вирішувати її долю, а саме чи буде вона проживати із нинішньою опікункою, чи зі своєю матір'ю. Зважаючи на свій вік, дитина тепер зможе брати участь в судових засіданнях.

У суді, стверджує опікунка, дівчинка висловить бажання не повертатися до Валентини Підвербної.

"Я впевнена, що коли суддя, який розглядатиме мою справу, побачить все хороше, що відбулося зі мною за останній рік і порівняє з тим, як було раніше, мене не зможуть повернути, бо це буде нелюдяно. Я ще недостатньо розумію всю цю судову систему, але я думаю, що якщо людина суддя, вона найкраща людина, бо інакше як їй могли довірити вирішувати долю інших. Я вірю, що все буде добре і я хочу, щоб все це скоріше закінчилося", – процитувала Олена дівчинку.

Дитина просить свою матір дати можливість жити спокійно

Мамо, я знаю, що ти мене навряд зрозумієш, але я хочу звернутися до тебе. Я хочу вірити, що ти насправді бажаєш мені добра. Якщо це дійсно так, то визнай, що тобі зі мною тяжко. Ми не можемо жити разом. Я дуже хочу, щоб ти це усвідомила і прийняла і не засмучувалася через це. Я багато страждала і я не бажаю страждань тобі,

– передала Олена Ятченко слова, які Анна хотіла висловити своїй матері.

Опікунка додала, що іноді дівчинка не проти бачитися із Валентиною. А сусіди найстаршої матері в Україні кажуть, що дійсно бачили такі зустрічі.

"Я хочу щоб ми зрозуміли одна одну і домовилися. Звісно, ми будемо з тобою зустрічатися, я не проти цього, але жити разом ми не можемо. У кожної людини є свій запас сил та енергії, нервів, і я розумію, що у тебе він недостатній, щоб виховувати мене. А я не зможу повернутися у старе життя, в якому крики, сварки, безлад і все те, від чого я втекла", – додала дівчинка.

Вона каже, що якщо повернеться до Підвербної, то не зможе себе реалізувати, а думки про повернення неї "важкі та стресові", і вона цього дуже боїться.

Ти знаєш, що можеш чинити неправильно, і мені від цього дуже боляче. Зараз мені добре. Я нарешті знайшла спокій і маю дім, де мені тепло і затишно. Тут я спокійна і тут я маю бажання жити. Своє майбутнє я уявляю саме тут, поряд з Оленою. І це не тому, що я обрала між тобою і нею, насправді вибір стояв жити чи померти. Я не могла більше жити з тобою і я попросила про допомогу,

– процитувала опікунка 14-річну Анну.

Дитина свою біологічну матір просить почути, і якщо жінка любить свою дитину, дати їй можливість жити спокійно.

Дівчинка розповіла, що хоче отримати освіту та допомагати Валентині, коли стане дорослою.

Що каже опікунка Олена Ятченко

У службі у справах дитини кажуть, що не мають претензій до виконання опікункою обов'язків.

Сама ж Олена Ятченко вважає, що Анна "буде приречена", якщо повернеться у стару сім'ю.

Я хочу, щоб суд якнайшвидше поставив у цій справі крапку і дав можливість Ані жити спокійним життям. Вона тільки почала нормально жити,

– сказала вона.

З Валентиною Підвербною вона спілкується рідко, бо жінка агресивно ставиться до опікунки.

"Я їй спокійно розказую, як живе її донька: що ми робили, куди ми ходили, що ми бачили, куди їздили, які у неї успіхи. Я їй розповідаю і хотіла б, щоб вона спокійно спілкувалася зі своєю донькою. Щоб просто спокійно спілкувалася, не говорила неприємні речі, не використовувала нецензурну лайку. Справа в тому, що інколи вона поводиться стримано, але це буває дуже рідко", – додала Олена.

Вона також розповіла, що найстарша мати України купує "якісь дивні книжки", де "написано у який день можна лаятися, а у який не можна цього робити", тому буває, що жінка поводиться мирно.

Був один день, коли вона вела себе тихо і мирно. І я була здивована, що вона уникає конфліктів, а вона сказала, що сьогодні не можна сваритися, бо так книжка пише,

– сказала Ятченко.

Вона вважає, що Валентина Підвербна не може дати дитині належне виховання та умови життя.

Валентина Підвербна також готується до суду

79-річна Валентина Підвербна наразі готується до суду. Нещодавно навіть їздила до Києва та намагалася зустрітися з президентом.

"В мене зараз дуже складна ситуація, в мене нічого не виходить. Коли я народила Аню, то для мене це була велика радість, зараз це для мене велика драма. Прошу журналістів приходити на суд", – заявила Підвербна.

Жінка стверджує, що покращила побутові умови у квартирі: викинула меблі, частково зробила ремонт.

Аня до мене не приходить. Я не хочу, щоб вона жила у Ятченко, нехай краще йде до інтернату. Є хороший інтернат. Я хочу, щоб вона ще рік жила в інтернаті. Хочу, щоб її здали туди. Якщо вона буде в інтернаті, то я зможу її вільно відвідувати та щось купляти їй

– додала Валентина.

Жінка каже, що бачить дитину лише у молитовному будинку, куди Анна приходить з Оленою, але там Валентині, за її словами, стає погано.

"Бачила доньку давно, в минулому році. Не бачила доньку і в її день народження. В мене був зламаний телефон. Я не зателефонувала та не привітала. Дитину до мене не привели. Але подарунок я купила – мандарини, яблука", – сказала Валентина Підвербна.