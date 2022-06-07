Додались обстріли з "Піонів" щодня, – Кім про погіршення ситуації на Миколаївщині

Ситуація на Миколаївщині зараз небезпечніша, аніж 2 тижні тому. Вороги накривають обласний центр потужними обстрілами. Тепер росіяни застосовують не лише РСЗВ, а й ствольну далекобійну артилерію.

Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів в ефірі загальноукраїнського телемарафону. З "Піона" противник майже щодня гатить по Миколаєву та інших містах регіону.

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Зросла кількість жертв серед цивільного населення

"Піони" завдають значно більше шкоди. У нас почали з'являтись жертви серед цивільного населення. Так, у Баштанці лише за сьогодні загинули двоє людей,

– зазначив Кім.

Голова ОВА каже: росіяни посилили інтенсивність обстрілів через успіхи ЗСУ на фронті. На цьому напрямку в українських військових, зауважив Кім, є навіть вогнева перевага над ворогом.

Противник хоче залякати місцеве населення

Проте російські війська використовують свої гармати проти цивільного населення. Це для того, аби запевнити своє командування, що були "вражені багато цілей".

Росіяни хочуть, аби ми налякались. Аби суспільство думало, що росіяни стріляють, бо мають перевагу в силі,

– додав Кім.

Кім порадив людям, що виїхали, поки не повертатись

Голова ОВА порадив людям, які виїхали з Миколаєва, не повертатись поки що в місто. Щодо області – то безпечні райони є, проте далеко не всі. Тиждень чи два підуть на те, аби зрозуміти, яка тенденція буде далі.

При цьому Віталій Кім каже, що розуміє, чому миколаївці повертаються додому. Адже перебували поза рідними місцями дуже багато часу. Банально, але в них просто могли закінчитись гроші або терпіння.

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Війна на Миколаївщині: останні новини

Напередодні Миколаїв обстріляли російські війська. Цілили загарбники по житловій інфраструктурі: руйнувань зазнала школа та приватна фірма, а також житлові будинки.

Загинула одна людина ще одна – отримала поранення.

Під ворожий обстріл потрапила і Баштанка. Там загинули 2 людини, ще 2 – були травмовані.

Українські військові тим часом нищать ворога на Півдні. За попередню добу ЗСУ кілька разів били по скупченнях військ та складах.

Тим часом головна мета росіян на Миколаївщині – максимально скувати наші підрозділи.

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