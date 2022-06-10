Додаткова відпустка на час воєнного стану: чи можна взяти й кому можуть не надати

Верховна Рада Україна продовжила термін дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації до 23 серпня 2022 року.

Відповідно до цього Державна служба з питань праці пояснила українця деталі щодо додаткових відпусток під час дії воєнного стану.

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Відомо, що відповідно до статті 12 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" – щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.

Згідно з цим, працівник не обмежується в праві на одержання щорічних додаткових та інших відпусток, які передбачені законодавством.

Проте під час воєнного стану роботодавець сам може відмовляти працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури. Проте це не стосується тих випадків, коли повʼязано з вагітністю, пологами та догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан – це спеціальний правовий режим, який вводять у країні чи окремих її регіонах під час загрози збройної агресії чи нападу. Він потрібен, щоб надати відповідним органам державної влади повноважень, які необхідні для зменшення або унеможливлення загрози та забезпечення національної безпеки.

Крім цього, тимчасово можуть обмежувати конституційні права та свободи людини. Зокрема, право на пересування, збори та мітинги.

Що відомо про воєнний стан в Україні

23 лютого 2022 року Верховна Рада ухвалила рішення про введення надзвичайного стану на території України через загрозу повномасштабного російського вторгнення.

Через вторгнення Росії уранці 24 лютого по всій території України ввели воєнний стан на 30 днів.

У березні та квітні Верховна Рада уже голосувала за продовження воєнного стану. Щоразу його продовжували так само на 30 днів.

22 травня 2022 року Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації ще на 3 місяці – до 23 серпня 2022 року.

Ще у квітні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після скасування воєнного стану на території України діятиме режим надзвичайного стану. Він триватиме доти, поки ліквідовуватимуть наслідки війни.

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