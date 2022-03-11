Додаткові евакуаційні рейси Інтерсіті+ Укрзалізниці: графік і напрямки руху

В Укрзалізниці оперативно реагують на потреби людей в евакуації. Тож оголошений перелік потягів на 11 березня доповнили додатковими рейсами.

Поїзди відправлятимуться з Києва (Дарниці) та Дніпра. Додаткові рейси додали, зважаючи на ранкову статистику евакуаційного пасажиропотоку.

Важливо Графік евакуаційних потягів на 11 березня: повний перелік рейсів

Додаткові евакуаційні рейси Укрзалізниці:

Дарниця – Дніпро о 9:00;

о 9:00; Дніпро – Львів о 15:30.

Пам'ятайте, що зараз діє пріоритет на посадку жінок, дітей та людей похилого віку. Будьте взаємоввічливими, допомагайте один одному. Бережіть себе!

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