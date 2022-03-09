Додаткові евакуаційні рейси Укрзалізниці: графік і напрямки руху
Джерело:телеграм-канал Укрзалізниці
В Укрзалізниці оперативно реагують на потреби людей в евакуації. Тож уже оголошений перелік потягів на 9 березня доповнили додатковими евакуаційними рейсами.
Як зазначають в Укрзалізниці, додаткові евакуаційні рейси запускають там, де спостерігається найбільший попит пасажирів.
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Додаткові евакуаційні рейси Укрзалізниці на 9 березня
- Інтерсіті+ з Дарниці (лівий берег Києва) до Львова о 13:00;
- Кривий Ріг – Чоп о 15:00;
- Дніпро – Львів о 19:00.
Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією на вокзалах і оперативно коригувати графік евакуаційних поїздів. Перший ранковий Інтерсіті+ відправився з Харкова, ще два поїзди очікують на посадку,
– йдеться у повідомленні.
Інші планові рейси зі станції Харків:
- 12:36 – №46 Лиман – Ужгород
- 14:00 – ІС+ Харків – Львів
- 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
- 15:09 – №15 Харків – Рахів
- 19:27 – №795 Харків – Дніпро
- 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
- 21:43 – №7 Харків – Одеса
- 22:40 – №45 Ужгород – Лиман
Зазначимо, що пріоритет на посадку у жінок, дітей, а також людей поважного віку. Будьте взаємоввічливими: не конфліктуйте ані з іншими пасажирами, ані з працівниками Укрзалізниці. Пам'ятайте про те, що кожному зараз важко, і бережіть себе.
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