Додаткові виплати під час війни: скільки можуть отримати військові за місяць

В Україні триває воєнний стан і водночас відбуваються активні бойові дії. У такі часи військовим можуть нарахувати аж дві додаткові винагороди.

Під час воєнного стану військові, окрім зарплати, отримують ще 30 тисяч гривень на місяць як додаткову винагороду. Крім того, за безпосередню участь у бойових діях нараховують 100 тисяч гривень на місяць. Але тут повна ставка залежить від кількості днів із участю у бойових діях.

До теми Українським військовим платитимуть по 100 тисяч гривень за місяць до кінця війни

На прикладі сухопутних військ: яка зарплата за повний місяць може бути у військових

Воєнний стан

Стрілець – 43 244 гривні

Командир танку – 46 459 гривень

Головний сержант роти – 46 928 гривень

Командир батальйону – 54 362 гривні

Командир бригади – 62 962 гривні

Бойові дії

Стрілець – 113 244 гривні

Командир танку – 116 459 гривень

Головний сержант роти – 116 928 гривень

Командир батальйону – 124 362 гривні

Командир бригади – 132 962 гривні

Що потрібно, аби отримати ці гроші

Передусім слід прибути до частини та розпочати виконувати обов'язки за посадою. Далі потрібно надати фінансовій службі реквізити банківської карти будь-якого українського банку. А у разі її відсутності – документи для відкриття банківського рахунку.

Водночас варто з'ясувати в команди, чи справді було видано наказ про зарахування до частини та вступ на посаду.

Порядок виплат грошового забезпечення

Військова частина подає до Міноборони заявку на отримання грошей.

Міністерство оборони перераховує гроші військовій частині.

Військова частина перераховує гроші військовослужбовцю.

До кого звертатися, якщо виникли питання

Якщо у вас залишилися певні питання щодо виплат, передусім слід звернутися до заступника командира щодо роботи з особовим складом. Не вдалося розв'язати проблему, тоді до фінансистів у своїй військовій частині.

Якщо ж надалі залишилися питання – можна зателефонувати на гарячу лінію Департаменту фінансів Міноборони: 044 271-35-59 з 8:00 до 8:00 до 18:00.

Зверніть увагу Зарплати військових у 2022 році зростуть: детальна інфографіка



Додаткові виплати військовим під час війни: всі деталі / Інфографіка Міноборони

Важливо – На час воєнного стану строковикам виплачуватимуть винагороду у 30 тисяч щомісячно: дивіться відео 24 каналу