Додаткову дозу COVID-вакцини отримали понад 20 тисяч людей: актуальна статистика щеплень

5 лютого 2022 , 08:52
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Джерело:

МОЗ

В Україні темпи вакцинації ​продовжують рости. За добу 4 лютого в Україні 76 350 людей щепились проти COVID-19.

Першу дозу отримали 22 352 людини. Тоді як другу – 29 708 українців.

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Ще додаткову дозу отримали 617 людей, а бустерну – 23 673 людини.

Щеплення проводили 932 мобільні бригади з імунізації, 3 183 пункти щеплення та 426 центри вакцинації населення.

Загальні темпи щеплень

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 442 559 людей, з них:

  • отримали першу дозу – 15 442 557 людей;
  • дві дози – 14 758 350;
  • додаткову – 20 040 людей;
  • бустерну дозу – 444 730 людей.

Загалом провели 30 665 677 щеплень.

До слова Лікар сказав, хто насамперед повинен вакцинуватись від коронавірусу

У МОЗ наголошують, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

Які препарати обирали українці

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 830 090,
  • Coronavac – 4 941 459,
  • AstraZeneca –1 636 590,
  • Moderna – 1 526 553,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

 

Автор: Аліна Оліховська