Додаток "Повітряна тривога" доступний вже у 12 областях
1 березня 2022 , 12:57Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада України
Додаток "Повітряна тривога", який сповіщає про небезпеку, доступний вже у 12 областях.
Додаток можна завантажити тут – у Google Play Market та в AppStore.
Важливо Обстріл Харківської ОДА: щонайменше 10 загиблих
Які області доступні:
- Вінницька,
- Волинська,
- Донецька,
- Закарпатська,
- Київська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Чернівецька.
Проте список ще буде поповнюватись. "Бережіть себе і близьких, не ігноруйте повідомлення про небезпеку, спускайтесь у сховища", – зазначили у Верховній Раді України.
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