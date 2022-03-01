Додаток "Повітряна тривога" доступний вже у 12 областях

Додаток "Повітряна тривога", який сповіщає про небезпеку, доступний вже у 12 областях.

Додаток можна завантажити тут – у Google Play Market та в AppStore.

Важливо Обстріл Харківської ОДА: щонайменше 10 загиблих

Які області доступні:

Вінницька,

Волинська,

Донецька,

Закарпатська,

Київська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Харківська,

Херсонська,

Хмельницька,

Чернівецька.

Проте список ще буде поповнюватись. "Бережіть себе і близьких, не ігноруйте повідомлення про небезпеку, спускайтесь у сховища", – зазначили у Верховній Раді України.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!