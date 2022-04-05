"Додемілітаризувалися": Росія зруйнувала вже 26 тисяч квадратів житла, сотні шкіл й лікарень
Росія вже понад місяць руйнує нашу державу. Хоча війна наразі ще не закінчена, в Україні вже почали підраховувати масштаби завданих збитків.
Про це ввечері 5 квітня заявила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук, пише 24 канал. Вона пояснила, яких руйнувань вже завдала нам держава-агресорка, почиинаючи з 24 лютого.
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В Україні пошкоджено, зруйновано, знищено:
- щонайменше 26 тисяч квадратних метрів житлової площі;
- 533 закладів освіти;
- 196 закладів охорони здоров'я;
- 300 дитячих садків;
- 8 цивільних аеропортів;
- 10 військових аеродромів;
- 129 заводів й підприємств;
- понад 22 тисячі кілометрів доріг;
- 266 мостів та мостових переходів.
Росію притягнуть до відповідальності
За словами посадовиці, станом на 1 квітня прямі втрати фізичної інфраструктури України склали щонайменше 68 мільярдів доларів. Водночас опосередковані втрати економіки складають вже близько 600 мільярдів доларів й кожного дня вони, на жаль, лише зростатимуть.
Верещук наголосила, що це лише попередні підрахунки завданих збитків після 40 днів після повномасштабного російського вторгнення.
Росія як держава-агресор ХХІ століття сповна компенсує всі ці втрати та понесе відповідальність за скоєне,
– запевнила міністерка.
Зазначимо, що в Україні збирають дані про завдані російською армією збитки. Для цього КШЕ, Офіс Президента й Міністерства економіки запустили спеціальний сайт – "Росія заплатить".
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