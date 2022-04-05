"Додемілітаризувалися": Росія зруйнувала вже 26 тисяч квадратів житла, сотні шкіл й лікарень

Росія вже понад місяць руйнує нашу державу. Хоча війна наразі ще не закінчена, в Україні вже почали підраховувати масштаби завданих збитків.

Про це ввечері 5 квітня заявила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук, пише 24 канал. Вона пояснила, яких руйнувань вже завдала нам держава-агресорка, почиинаючи з 24 лютого.

Читайте також Як у Дії подати заявку на пошкоджене майно: детальна відеоінструкція

В Україні пошкоджено, зруйновано, знищено:

щонайменше 26 тисяч квадратних метрів житлової площі;

533 закладів освіти;

196 закладів охорони здоров'я;

300 дитячих садків;

8 цивільних аеропортів;

10 військових аеродромів;

129 заводів й підприємств;

понад 22 тисячі кілометрів доріг;

266 мостів та мостових переходів.

Росію притягнуть до відповідальності

За словами посадовиці, станом на 1 квітня прямі втрати фізичної інфраструктури України склали щонайменше 68 мільярдів доларів. Водночас опосередковані втрати економіки складають вже близько 600 мільярдів доларів й кожного дня вони, на жаль, лише зростатимуть.

Верещук наголосила, що це лише попередні підрахунки завданих збитків після 40 днів після повномасштабного російського вторгнення.

Росія як держава-агресор ХХІ століття сповна компенсує всі ці втрати та понесе відповідальність за скоєне,

– запевнила міністерка.

Зазначимо, що в Україні збирають дані про завдані російською армією збитки. Для цього КШЕ, Офіс Президента й Міністерства економіки запустили спеціальний сайт – "Росія заплатить".

Який вигляд має знищена "Мрія" у Гостомелі: дивіться відео