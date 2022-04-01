Додому поїдуть у посилках: окупанти намагалися прорватися на одному з напрямків на Донеччині

Цими днями російські окупанти здійснили спробу прорватися на одному з напрямків на Донеччині. Однак зазнали провалу.

Окупанти використовували танки та іншу броньовану техніку. Однак це їм не допомогло.

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Окупанти поїдуть додому в посилках

Наші захисники знищили окупантів, а їхню техніку перетворили на брух. Їхня спроба прориву зазнала провалу.

Російські окупанти намагалися прорвати оборону на одному з напрямків на Донеччині.Задіяли танки та іншу броньовану техніку. Зіпсували воїнам сніданок,обід і вечерю. Тому додому росіяни поїдуть в посилках. Хлопці трохи стомлені та дуже задоволені своєю роботою,

– заявили в ЗСУ.



Техніка окупантів після спроби прориву / Фото ЗСУ

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