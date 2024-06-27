Молдовський Додон заявив, що не знає, чи є Херсон і низка інших регіонів територією України

Колишній президент Молдови Ігор Додон заявив, що не знає, чи є Херсон, Донбас і Запоріжжя територією України. Такої ж позиції він дотримується щодо Криму.

Щодо ситуації в Україні, то він визнав, що у нас триває війна. В інтерв'ю виданню "Настоящее время" Додон сказав, що це трагедія для українського народу. Однак він додав, що "це трагедія для російського народу, трагедія для нас, для молдован", пише 24 Канал.

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Що сказав Додон про ситуацію в Україні

Експрезидент Молдови Ігор Додон відповів на питання, хто ввів війська в Україну словами: "Там усі сторони винні у тому, що сталося в Україні".

Молдавський політик також заявив, що Україна та Росія нібито "мають сісти за стіл переговорів та домовлятися".

У контексті того, що проросійський політик Додон може знову прийти до влади, журналістка запитала його, чий Крим, чиї Херсонська, Донецька, Луганська та Запорізька області України.

Я думаю, що за результатами мирних переговорів буде зрозуміло, де зупиниться війна, і буде ясно і по Україні, і по Росії… Хтось каже, що ці області – частина Росії, хтось каже, що частина України. Тому дочекаймося, що відбуватиметься за результатами переговорів і закінчення конфлікту війни в Україні,

– сказав Додон.

Він додав, що підтримуватиме позицію, яку "сторони ухвалять за результатами переговорів".

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Журналістка сказала, що, на її думку, будь-які спроби мирно домовитися закінчилися після Бучі та запитала політика, чи бачив він кадри з міста після виходу росіян.

"Бачив різні позиції з приводу Бучі", – сказав Додон.

Щодо його оцінок цих подій сказав тільки, мовляв, "війна – це погано".

Дехто каже, що це постановка. Я не говоритиму зараз, постановка чи не постановка. Перше, що я говорю, що це жахливо. Не дай Бог,

– сказав Додон.

Варто зауважити, що у Молдові 20 жовтня 2024 року заплановані вибори президента країни. Не виключено, що до влади знову може прийти проросійський Ігор Додон.

Очільник Соціалістичної партії заявляв Newsmaker, що хоче відновити стратегічне партнерство Молдови з Росією. За його словами, мовляв, цього нібито прагнуть більшість громадян Молдови.