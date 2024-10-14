Догляд за людиною з інвалідністю: хто може оформити, які документи потрібні, чи можуть відмовити
У випадку, якщо людина не здатна обслуговувати себе через стан здоров'я, можна оформити послуги з догляд? на професійній і непрофесійній основах. Ці послуги можуть надавати комунальні та недержавні надавачі соціальних послуг, а також фізичні особи.
Роз'яснюємо усі важливі деталі. Зокрема, у Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України уточнили, що догляд на непрофесійній основі можуть здійснювати люди щодо членів своєї сімʼї, які спільно проживають, мають спільний побут і взаємні права та обов'язки.
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Хто має право на догляд:
- з інвалідністю І групи; діти з інвалідністю;
- похилого віку з когнітивними порушеннями (наприклад, порушеннями пам'яті, уваги, мислення);
- з невиліковними захворюваннями, які не можуть самостійно рухатися та обслуговувати себе.
Також отримати догляд можуть діти, яким ще не встановлено інвалідність, але які є хворими на:
- тяжкі перинатальні ураження нервової системи;тяжкі вроджені вади розвитку;
- рідкісні орфанні захворювання;
- онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч;
- тяжкі психічні розлади;
- цукровий діабет І типу (інсулінозалежний);
- гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня.
Крім того, право на догляд мають діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа чи паліативної допомоги.
Як оформити догляд на непрофесійній основіДоглядальник і особа, яку доглядають, обов'язково повинні жити разом. Людина, які потрібен догляд, має звернутися до сімейного лікаря та за його направленням пройти лікарську консультативну комісію й отримати медичний висновок. Водночас особі, яка буде здійснювати догляд, слід звернутися у ЦНАП, або до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.
Які документи потрібно подати у ЦНАП:
- заяву про бажання здійснювати догляд;
- заяву особи, яку доглядатимуть, про її згоду (для дієздатних хворих);
- паспорт заявника та людини, яка потребує догляду;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та людини, яка потребує догляду (раніше ідентифікаційний код);
- довідку про реєстрацію місця проживання заявника та людини, яка потребує догляду;
- декларацію про доходи та майновий стан заявника, його склад сімʼї;
- документ, який підтверджує необхідність постійного догляду через стан здоровʼя людини, яка його потребує.
Важливо! Далі представники виконавчого органу сільської, селищної, міської ради мають 2 робочі дні на те, щоби визначити індивідуальні потреби людини, яка хоче отримати догляд.
Відомова у догляді
Чи можуть відмовити в оформленні догляду? Якщо коротко, то так. При цьому на це є чітко визначені передумови. Зокрема, відмова може бути у разі:
- встановлення недостовірністі поданих документів;
- відсутності реальної потреби у догляді (представники соціальних служб вивчають, наскільки повсякденне обслуговування людини, яка хоче отримати догляд, фактично залежить від зовнішньої допомоги);
- неналежного стану житлових умов людини, яка хоче забрати на проживання того, за ким планує здійснювати догляд;
- якщо під час перевірки соціальною службою не підтверджено факт спільного проживання.