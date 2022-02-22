Договір між Росією та так званими "республіками" бойовиків розрахований на 10 років

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав "незалежність" так званих "республік" на Донбасі. Одразу після цього, глава Кремля підписав договори про співпрацю з ватажками найманців. Документи розраховані на 10 років.

Текст договору оприлюднили російські ЗМІ. Ці документи уже встигли зареєструвати у Держдумі та внести у профільні комітети.

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Росія зможе розміщати свої військові бази на території "утворень"

Росія та "квазіреспубліки", згідно з документами, зможуть розміщати на території одна одних військові бази та інфраструктуру. На це "договір про дружбу" дає дозвіл.

Також охорона "державного кордону" підписантів буде здійснюватись спільними зусиллями. Отож, на межі між підконтрольною уряду України територією та "утвореннями" будуть саме російські військові.

Інші пункти так званих "договорів про співпрацю":

️ визнання документів, виданих держорганами один одного

️ Росія вживатиме заходів для підтримки фінансової та банківської систем , виходячи з того, що платіжний засіб там – російський рубль.

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